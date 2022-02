L'été des musées à Rouen

Faut-il le rappeler, Rouen est l’une des cités les plus fournis en témoignages culturel et historique. L’été, c’est l’occasion pour les Rouennais de prendre le temps de visiter leur patrimoine à travers les musées de la ville. Le parcours est parfois sans fin et même parmi les plus assidus de ces lieux mythiques, rares sont ceux qui connaissent l’ensemble des trésors historiques ou artistiques.

Il n’est pas trop tard. Les musées de la ville vous propose une séance de rattrapage à travers ses visites estivales.

Musée des Beaux-arts :

jeudis 26 juillet et 2, 9, 16, 23 et 30 août, à 15h30. Les samedis 21 et 28 juillet et les 4, 11, 18, et 25 août, à 11h.

Musée de la Céramique : samedis 7, 21 et 28 juillet et les 4, 11, 18 et 25 août, à 14h30.

Musée le Secq des Tournelles : samedis 21 et 28 juillet et les 4, 11, 18 et 25 août à 16h.

Pratique.Visite estivale des musées. 4€ par session, gratuit pour les moins 26 ans.Tél. 02 35 52 00 62.