Calvados. Ce début d'année 2021 s'annonce calme du côté du marché immobilier

En ce début d'année 2021, le marché immobilier "est calme" à Caen et son agglomération, indique Aymeric Cours-Mach, membre de la Chambre des notaires. Une tendance qui suit celle de la fin de l'année 2020. Deux raisons expliquent ce phénomène, selon le notaire : "Premièrement, le mois de décembre est traditionnellement calme car ce sont les fêtes. Deuxièmement, il y a très peu de bien à vendre. Que ce soient les fichiers des notaires ou ceux des agents immobiliers, d'après ce que j'entends dire, ils sont quasiment vides." Le "rebond" après ce deuxième confinement "n'est pas immédiat". Pourtant, après le premier, "la période a été exceptionnelle en termes d'immobilier, il y a eu une reprise fulgurante. Le marché était très actif, avec énormément de ventes." Pour Aymeric Cours-Mach, cela s'explique par le fait que "les gens voient que la crise dure et ils sont plus inquiets". Il y a très peu de biens à la vente, "car les gens hésitent à vendre et ont une certaine crainte vis-à-vis des banques". Du côté des acquéreurs, "il y a de l'inquiétude par rapport à l'activité économique".