Seine-Maritime. 2021, année compliquée pour l'achat immobilier dans l'agglomération

"Le démarrage est plus faible qu'en 2020", indique d'emblée Sylvain Castaigne, agent immobilier dans la région havraise et président de la Fédération nationale de l'immobilier (Fnaim) de la Seine-Maritime. Le stock de biens disponible à l'achat sur le marché est "relativement faible". "L'offre est plus réduite qu'à cette période habituellement", constate également Édouard Meunier-Guttin-Cluzel, notaire à Bihorel.

De la prudence pour l'achat

La crise économique actuelle joue pour beaucoup dans cette situation de début d'année. "Les perspectives ne sont pas ultra-optimistes pour la suite, avec une lisibilité très floue pour les acheteurs qui sont, pour la plupart, des gens qui travaillent", poursuit Sylvain Castaigne. "J'ai relancé certains clients en début d'année sur des estimations que nous avons réalisées de leur bien et ils nous disent d'attendre encore un peu", donne pour exemple l'agent immobilier. Il y a aussi moins de mutations au sein des entreprises et donc moins de mobilité entre les régions. Édouard Meunier-Guttin-Cluzel se veut lui plus optimiste pour cette nouvelle année : "L'achat d'une résidence principale reste une valeur refuge où l'on peut investir sans crainte."

Les deux experts en immobilier espèrent que les taux bancaires assez bas pour l'emprunt incitent les quelques acheteurs à franchir le pas durant le premier semestre de cette année. Le marché immobilier rouennais est aussi bousculé par l'arrivée d'une clientèle de la région parisienne plus forte que d'habitude. "Il y a eu plus de contacts depuis le premier confinement, avec la mise en place du télétravail, affirme Sylvain Castaigne. Rouen est préférée au Havre pour sa plus grande proximité avec la région parisienne par la route."