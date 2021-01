[Photos+vidéo]. Monseigneur Jacques Habert, nouvel évêque du diocèse de Bayeux-Lisieux

Dimanche 10 janvier, avait lieu la messe d'installation du nouvel évêque du diocèse de Bayeux-Lisieux, en la cathédrale de Bayeux. Il s'agit de Monseigneur Jacques Habert, anciennement évêque de Séez dans l'Orne et nommé dans le Calvados par le Pape en novembre dernier. Il remplace Monseigneur Jean-Claude Boulanger, qui avait demandé sa démission auprès du Pape en juin 2020. "Je commence à prendre l'habitude de remplacer Monseigneur Jean-Claude Boulanger", a souri Monseigneur Jacques Habert, qui avait déjà remplacé l'évêque dans l'Orne. 118 prêtres et 22 évêques étaient présents pour cette messe d'installation. Du côté des fidèles, quatre cents personnes étaient autorisées à être présentes, en raison de la situation sanitaire. Parmi eux, Yvonne et François Patard et leurs enfants de la paroisse Saint-Etienne de Caen, invités pour représenter les familles : "C'est un moment important, car il nous donne les orientations à suivre. On l'attendait depuis longtemps. C'est comme un grand-père qui nous guide", indique Yvonne Patard.