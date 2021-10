Hockey (Ligue Magnus). Les Dragons de Rouen doublent la mise à Anglet

Les Dragons de Rouen ont disputé dimanche 10 janvier une nouvelle rencontre de Ligue Magnus sur la glace d'Anglet.

Le match

Déjà vainqueurs la veille (7-0), les Jaune et Noir démarrent comme la veille avec un premier but rapide inscrit par Anthony Guttig sur un rebond et deux autres buts par les jeunes Enzo Cantagallo et Théo Gueurif. Ils bouclent le premier tiers sur le score de 3-0. A l'inverse de la veille, les Jaune et Noir ne parviendront pas à conserver leur cage inviolée. Les Angloys inscrivent un but en supériorité numérique avant que Mark Flood ne leur rende la pareille immédiatement pour le but du 4-1 sur un lancer de loin. Dans le dernier tiers, Joël Caron termine le travail et permet aux Dragons d'obtenir une deuxième victoire en deux matchs face aux Basques.

Prochain rendez-vous

Plus que jamais leader avec neuf victoires en neuf matchs, les joueurs de Fabrice Lhenry vont disputer deux rencontres à domicile au mois de janvier : contre les Pionniers de Chamonix samedi 16 janvier puis face aux Ducs d'Angers vendredi 22 janvier.