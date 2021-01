Normandie. Le président de la République Emmanuel Macron attendu

Mardi 12 janvier, dans le prolongement du sommet international "One Planet Summit", le chef de l'État Emmanuel Macron "ira à la rencontre d'agriculteurs engagés dans l'agro-écologie et dans la restauration de la biodiversité", a souligné la présidence. Il sera accompagné de plusieurs ministres, dont celui de l'Agriculture Julien Denormandie. Emmanuel Macron s'intéressera notamment à l'action des Groupements d'intérêt économique et environnemental (GIEE), qui permettent une reconnaissance par l'État de l'engagement collectif d'agriculteurs dans la modification ou la consolidation de leurs pratiques en visant une performance économique, environnementale et sociale, a précisé l'Élysée.

La veille de ce déplacement en Normandie, lundi 11 janvier, le chef de l'État doit intervenir à plusieurs reprises lors du "One Planet Summit", organisé par la France, avec pour objectif de relancer une diplomatie verte mise à l'arrêt par la pandémie de la Covid-19. Une trentaine de personnalités doivent y participer, par visioconférence, en raison de la Covid-19.