Saint-Étienne-du-Rouvray. Deux blessées dans une collision avec un poids lourd

La circulation a été perturbée, samedi 9 janvier en milieu d'après-midi, à Saint-Étienne-du-Rouvray. Les pompiers ont été appelés vers 15 heures, pour une collision survenue rue des Canadiens, entre une voiture et un poids lourd qui transportait du bois. Deux femmes, âgées de 63 et 25 ans, qui se trouvaient à bord de la voiture, ont été légèrement blessées. La plus jeune a dû être désincarcérée avant d'être prise en charge. Le conducteur du camion, âgé de 48 ans, est indemne.