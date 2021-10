Bayeux. Victime d'un arrêt cardiaque, un homme meurt dans un train

Vers 11 h 30 ce samedi 9 janvier, un homme a été victime d'un arrêt cardiaque à bord du TER 3305, entre Caen et Bayeux, sur l'axe reliant Paris à Cherbourg.

Deux voyageurs, sapeurs-pompiers de Paris, ont rapidement réagi et ont entrepris un massage cardiaque à bord du wagon jusqu'à l'arrivée du train en gare de Bayeux. Une fois le train arrêté à Bayeux, les sapeurs-pompiers et une équipe du SMUR ont pris en charge la victime et ont tenté, à leur tour, de la réanimer. Malheureusement, l'homme, âgé de 48 ans, n'a pas survécu.

Le trafic ferroviaire a été interrompu environ une demi-heure. La circulation des trains SNCF est ensuite revenue à la normale.