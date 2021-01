Equitation. Cinq cavaliers normands présélectionnés pour les Jeux Olympiques

Brillante aux Jeux Olympiques de Rio en 2016, l'équipe de France d'équitation espère bien être de nouveau pourvoyeuse de médailles. La fédération française d'équitation a dévoilé, jeudi 7 janvier, la liste des cavaliers présélectionnés pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2021. On y retrouve quatre cavaliers Normands. La Calvadosienne Pénélope Leprévost, championne olympique, fait bien sûr partie de cette liste, avec deux chevaux de surcroit. La présence du Cherbourgeois Julien Epaillard dans cette liste n'est pas une surprise non plus. Depuis près d'un an, le Manchois est le n°1 Français et l'un des tout meilleurs cavaliers mondiaux. Le Deauvillais Mathieu Billot sera quant à lui le benjamin de cette présélection en compagnie de Sébastien Cavaillon, cavalier basé à Brionne (Eure). Trois cavaliers français seulement participeront aux épreuves de CSO. Le dernier présélectionné, lui, devrait participer aux épreuves de concours complet. Il s'agit du Tourgevillais d'adoption, champion olympique par équipe et vice champion olympique individuel en titre, Astier Nicolas.