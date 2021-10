Alençon. Covid-19 : les septuagénaires mitigés concernant la vaccination

Dès le début du mois de février, tous les Ornais âgés de plus de 75 ans, pourront être vaccinés contre la Covid-19. Cette campagne de vaccination, qui était attendue depuis longtemps par certains, est signe d'un véritable espoir pour permettre le retour d'une vie à la "normale". Ce jeudi 7 janvier, les débats s'enchaînent sur le marché, place de la Magdelaine à Alençon.

"Non ! Ce n'est pas un vrai vaccin, avec les cochonneries qu'il y a dedans, ce n'est pas la peine de se faire vacciner !", clame Marguerite. Certains septuagénaires sont catégoriques et ne comptent pas se faire vacciner, quitte à attraper le virus : "Je ne vais pas le faire car je ne l'ai pas attrapé", dit Max. À l'encontre de ces avis négatifs sur le vaccin, Anne de son côté pense que celui-ci est l'une des solutions à utiliser pour vaincre l'épidémie : "Si on veut reprendre une vie économique normale et que les étudiants retournent dans les salles de cours, il va falloir qu'on se vaccine." De l'autre côté du marché, Michel est du même avis : "J'irai me faire vacciner, c'est la seule façon de se protéger, soi-même et ses proches."