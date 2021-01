Musique. Gaëtan Roussel de retour avec Est-ce que tu sais ? son quatrième album

C'est pendant le confinement que Gaëtan Roussel a écrit son nouvel album Est-ce que tu sais ?. Ce quatrième opus marque très clairement un "retour à l'os" comme il aime le dire. Moins d'électronique, plus d'acoustique. Il faut dire que composer au temps du confinement, enfermé chez soi, loin d'un studio, cela se fait forcément avec les moyens du bord. Pour Roussel, sa fidèle guitare ne l'a jamais quitté.

Cette volonté d'épurer son style ne veut pas dire que la patte Gaëtan Roussel s'appauvrit. Il a juste souhaité offrir quelque chose de différent, des textes plus longs, plus creusés et moins répétitifs.

Comme à chaque fois, 11 titres et de belles collaborations. Camélia Jordana, Alain Souchon, les membres de Portishead… Ils sont nombreux à avoir répondu à l'invitation de Gaëtan Roussel.

Loin de vouloir tomber dans la facilité et écrire sur le confinement. Gaëtan Roussel n'a toutefois pas pu faire vaciller le peu de certitude qu'il reste à son public. Son hit Tu ne savais pas l'évoque bien, c'est le deuxième extrait que le public a pu découvrir.

Passionné de sport depuis toujours, l'ancienne voix de Louise Attaque a réussi à mettre ses idoles de jeunesse en musique. Alain Prost, Jean-Pierre Rives, Marie-Jo Perec, Christine Aaron, Martin Fourcade, Bernard Hinault et Bixente Lizarazu poussent la chansonnette sur le refrain de On ne meurt pas (en une seule fois).

Pour la promo de ce nouvel album, là encore, Gaëtan Roussel s'est entouré d'artistes bien connus. Depuis plusieurs semaines, des capsules humoristiques font le buzz sur ses réseaux sociaux.

Et parce qu'un nouvel album ne va pas sans tournée, Gaëtan Roussel croise les doigts pour retrouver son public en tournée, à partir d'octobre 2021.

La Normandie accueillera l'artiste le 16 décembre, au 106 de Rouen. Le 17 mars 2022, c'est l'Olympia qui offrira des retrouvailles entre Roussel et ses fans.