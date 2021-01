Orne. Nouvelle voie verte : une livraison prévue en octobre 2021

Le département de l'Orne poursuit ses investissements dans le tourisme vert. Depuis 2010, une voie verte existe entre le Perche et Alençon. À l'automne 2020, une voie verte de 44 km a été inaugurée entre Alençon et le sud du Bocage. Ce sont désormais les travaux de la voie verte entre Briouze et Bagnoles-de-l'Orne qui vont débuter. L'intérêt principal de ce futur tronçon de 21 kilomètres est qu'il démarre de la gare SNCF de Briouze, "il devrait donc attirer des Parisiens", estime Yann Boudehen, le Monsieur vélo dans l'Orne.

Quatre millions d'euros vont être investis dans ce chantier. "L'attente touristique a évolué vers davantage de besoins de grand air, et c'est ce qu'on propose", explique Christophe de Balorre, président du Conseil départemental de l'Orne.

L'ouverture de cette nouvelle voie verte est prévue en octobre 2021. Le département de l'Orne sera alors traversé par 350 km de routes partagées et par 160 km de voie verte en site propre, dont d'importantes portions de la Véloscénie et de la Vélo Francette.