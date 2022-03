Choucri Atafi : sa rage de vaincre le conduit aux JO de Londres

Le club de lutte de Sotteville peut être fier. L’un de ses champions, Choucri Atafi, s’est qualifié pour les Jeux olympiques de Londres. La lutte gréco-romaine, ce solide gaillard de 96 kg commence à la pratiquer à 8 ans. Par hasard. Le Franco-marocain est alors hyperactif et ses parents décident de l’inscrire à un sport de combat, près de chez eux, à Bourg-en-Bresse. A 11 ans, il commence la lutte gréco-romaine. A 13 ans, il obtient son premier titre junior de champion de France. “Après tout s’est enchaîné”, raconte le solide gaillard de 96 kg. En 2000, il finit 4e aux championnats du monde, et 4e aux championnats d’Europe 2004.



“Je vise l’or”

“C’est un sport humaniste, de respect, de contrôle de soi”, estime Choucri Atafi. “C’est un sport très complet où on ne met pas de coup de tête ou de poing. C’est un corps à corps qui réclame de la technique, de la condition physique et de la force”. Et parfois, le corps lâche. En 2006, une triple blessure l’emmène loin des tapis. “Ça a été très dur ! Mais j’ai eu une très bonne rééducation. Quand on a grandi là-dedans, on revient sur le tapis un jour ou l’autre.”

En 2008, Choucri Atafi, vice champion de France senior, est contacté par le club de lutte sottevillais, classé en 1re division. Peu après, le Maroc lui propose une place en équipe nationale. Le jeune homme, sacré champion du Maroc et champion d’Afrique, obtient son ticket pour les JO de Londres aux qualifications Afrique-Océanie. “C’est un rêve que de représenter le Maroc et de mettre en valeur la lutte en Afrique. J’y vais pour décrocher l’or mais le bronze ferait mon bonheur”. Choucri Atafi a déjà annoncé que ce seront ses premiers et ses derniers jeux. “Après, je vais me consacrer à mon club et m’investir au sein de la fédération française”.