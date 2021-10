Manche. Covid-19 : la campagne de vaccination est lancée

Les premiers à avoir reçu, mercredi 6 janvier, les premières injections du vaccin contre la Covid-19 dans la Manche ont été les sapeurs-pompiers du SDIS (Service départemental d'incendie et de secours) de Saint-Lô. Dans un premier temps, cette vaccination concerne les sapeurs pompiers de plus de 50 ans. Dans la Manche, 262 soldats du feu sont éligibles à la vaccination. Une étape importante pour cette profession à risque, selon Franck Davignon, le directeur du SDIS de la Manche.

Franck Davignon Impossible de lire le son.

25 sapeurs-pompiers ont ainsi été vaccinés ce mercredi 6 janvier en fin d'après-midi, parmi lesquels le Colonel Guy Fortin.

Colonel Guy Fortin Impossible de lire le son.

Et aucune hésitation non plus pour le Commandant Christian Thorez.

Commandant Christian Thorez Impossible de lire le son.

La campagne de vaccination va se poursuivre ce jeudi 7 janvier, au centre de secours de Tourlaville, puis ce sera à Avranches et Granville le lendemain.

Dans le même temps, des personnels soignants de l'hôpital Mémorial de Saint-Lô ont aussi reçu une injection, de même qu'une dizaine de résidents de l'EHPAD du Haut-Candol de Saint-Lô. La première a été Marie-Thérèse Esnault, âgée de 91 ans.

6 138 résidents et les personnels des 83 EHPAD de la Manche seront vaccinés au cours de ces prochaines semaines, tout comme les professionnels du médical et du paramédical.

