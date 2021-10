Ouistreham. Brexit : le ministre de l'Agriculture Julien Denormandie en visite

Après de longues négociations, le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne le vendredi 1er janvier. Les douanes ont fait leur retour. Dorénavant, des contrôles sanitaires et phytosanitaires sont réalisés pour l'ensemble des marchandises agroalimentaires et pour les animaux vivants.

Le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation Julien Denormandie était en visite mardi 5 janvier au SIVEP (Service d'inspection vétérinaire et phytosanitaire aux frontières) de Ouistreham, service en charge de ces contrôles. "L'Europe protège le consommateur avec des normes de qualités nutritionnelles, sanitaires et phytosanitaires. Dès lors qu'il y a le Brexit, il est absolument essentiel que la France puisse s'assurer sur la façade française que tous les produits qui viennent du Royaume-Uni respectent bien l'ensemble des normes environnementales et sanitaires qu'exigent les consommateurs français et européen." Le ministre de l'Agriculture s'est ensuite rendu à la gare maritime, pour assister à des débarquements de camions et des contrôles.