Vos questions, nos réponses. La vaccination sera-t-elle toujours précédée d'une consultation médicale ?

Le ministère de la Santé précise que les personnes prioritaires, dans la première phase, se verront proposer une consultation pré-vaccinale. C'est le cas notamment pour les résidents dans les EHPAD. Mais il n'y a pas de délai entre cette consultation et la vaccination. Olivier Véran, le ministre de la Santé, a précisé mardi 5 janvier qu'il souhaitait simplifier cette consultation en permettant aux infirmiers et professionnels de santé de vacciner. Il sera possible, à terme, de se faire vacciner sur simple déclaration et acceptation des contre-indications, mais toujours avec la supervision d'un médecin. Tout le monde pourra, via un site internet ou l'application TousAntiCovid, faire savoir qu'il veut se faire vacciner quand son tour viendra.