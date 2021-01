Hérouville-Saint-Clair. Des tests antigéniques disponibles au centre de dépistage

Depuis le mardi 5 janvier, il est désormais possible de réaliser des tests antigéniques à la salle Malraux-Esplanade Rabelais, à Hérouville-Saint-Clair, chaque mardi et jeudi de 13 h 30 à 16 heures. Ils sont réalisés par des pharmaciens de la ville. Cette décision prise par la municipalité vise à limiter la propagation du virus. Les tests antigéniques sont à destination des personnes symptomatiques depuis moins de quatre jours et les personnes cas contacts identifiés et asymptomatiques. La réponse d'un test antigénique est délivrée sous 15 à 30 minutes. Pour le réaliser, il suffit de se présenter muni de sa carte vitale ou de mutuelle. Les tests RT-PCR sont toujours disponibles et gratuits, du lundi au samedi, de 10 heures à 13 heures, sans rendez-vous.