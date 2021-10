Vos questions, nos réponses. Faudra-t-il toujours porter un masque une fois vacciné ?

La campagne de vaccination a débuté lundi 4 janvier dans la région. Pour beaucoup, le vaccin est synonyme d'espoir et de retour à une vie normale, alors faudra-t-il toujours porter un masque une fois vacciné ? La réponse est oui.

Le masque est dans notre quotidien depuis quelque temps déjà et il ne devrait pas en sortir de sitôt. En effet, en l'état actuel des connaissances, les vaccins aujourd'hui disponibles ou en cours de développement réduisent la sévérité des symptômes, mais pas la contagiosité. Une personne vaccinée pourrait donc être contagieuse, sans avoir de symptômes, et transmettre tout de même le virus à une personne non vaccinée. Il faudra donc continuer à sortir masqué.