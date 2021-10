Vos questions, nos réponses. Faudra-t-il se faire vacciner tous les ans, comme pour la grippe ?

Faudra-t-il se faire vacciner chaque année contre la Covid-19, comme pour la grippe ? La question n'est pas encore tranchée à ce jour. D'abord, parce qu'il n'y a pas assez de recul pour savoir combien de temps va durer l'immunité produite par un vaccin, même s'il est probable qu'elle soit valable plusieurs années. Ensuite, parce qu'on ne sait pas encore s'il va y avoir une vraie saisonnalité de la Covid-19. À l'heure actuelle, il est constaté que le Sars-CoV-2 est assez stable et que ses mutations, marginales, ne remettent pas en cause l'immunité créée par le vaccin. Si de nouveaux variants, plus différents, apparaissaient, il faudrait alors se faire régulièrement vacciner, avec de nouveaux vaccins adaptés, comme pour la grippe saisonnière.