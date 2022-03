Rouen : un homme tire à la carabine dans les jardins de l'Hôtel de ville

Son coup de folie aurait pu mal finir. Jeudi 19 juillet, vers 19h30, un homme sort sur son balcon surplombant les jardins de l'Hôtel de ville. Dans ses mains, il tient une carabine, dont il fait usage à plusieurs reprises.

La police, alertée, met en place un dispositif et se rend devant l'appartement du tireur avant d'y pénétrer. Torse nu, vêtu d'un simple slip, l'homme se laisse arrêter. Les policiers vont alors découvrir l'arme, une carabine 22 mm, cachée maladroitement sous un duvet.

Le tireur, qui n'était pas ivre au moment des faits et dont on ne connaît pas encore les motivations, a été interpellé et placé en garde à vue.