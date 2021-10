Orne. Covid-19 : le Département veut aider l'État pour organiser la vaccination

"Devant les difficultés de l'État à organiser la vaccination contre la Covid-19", explique le président du Conseil départemental de l'Orne, Christophe de Balorre, "j'ai proposé lundi 4 janvier 2021 à la préfète de l'Orne les moyens dont je dispose (logistique, médecins, infirmières) pour organiser la vaccination dans le département."

Le Département explique : "Comme au plus fort de la crise sanitaire du printemps dernier, en livrant avec nos équipes 1,5 million de masques sur l'ensemble de son territoire, le Département de l'Orne se tient prêt à travailler avec la préfecture et avec l'Agence régionale de santé pour imaginer et participer avec nos moyens à une ambitieuse campagne de vaccination au bénéfice des Ornais."