Musique. Découvrez les meilleures ventes d'albums en France en 2020

2020 a été une année catastrophique pour la musique, avec l'annulation de quasiment tous les concerts, en petit ou grand comité.

Les artistes ont essayé de s'adapter aux différents confinements en proposant de plus en plus de contenu live sur les réseaux sociaux ou même des concerts virtuels payants sur des plateformes dédiées.

Pour les ventes d'albums, certains artistes ont préféré repousser leurs albums à une date ultérieure, d'autres ont joué le jeu et proposé leurs titres au public, malgré une situation compliquée. À quelques exceptions près, les ventes ont été plus faibles que les années précédentes. Seuls les leaders de ce classement parviennent à vendre plus qu'en 2019 !

Voici le top 10 des ventes d'albums en France en 2020 (achats boutique et numériques, sans streaming) :

10) Kendji Girac/Mi vida : 129 500 ventes

9) Vianney/N'attendons pas : 133 800 ventes

8) Julien Doré/Aimée : 146 200 ventes

7) Johnny Hallyday/Son rêve américain : 147 000 ventes

6) Indochine/Singles Collection 2001-2021 : 154 400 ventes

5) Grand Corps Malade/Mesdames : 166 000 ventes

4) AC/DC/Power Up : 172 000 ventes

3) Francis Cabrel/A l'aube revenant : 197 000 ventes

2) Les Enfoirés/Le Pari(s) des Enfoirés : 198 000 ventes

1) Slimane et Vitaa/VersuS : 341 200 ventes.

La plupart de ces artistes sont à écouter chaque jour sur votre radio Tendance Ouest !