Tour de France : Weggins remet les pendules à l'heures

Alberto Contador et Andy Schleck absents, la victoire de Bradley Wiggins dans ce Tour de France a, parfois, été considérée comme une victoire par défaut. Cet après-midi, lors du dernier contre-la-montre de cette Grande Boucle, le Britannique a mis les points sur les i.

Il a montré que sa victoire dans cette édition 2012 était amplement méritée en survolant ce chrono. Sur les 53,5 KM de ce contre-la-montre, l’ancien champion olympique de poursuite a relégué ses adversaires à plus d’une minute. Christopher Froome, second de cette étape a concédé 1’16’’, Tejay Van Garderen 2’34’’ Vincenzo Nibali 3’38’’, Cadel Evans 5’54’’ et Pierre Rolland 6’14’’.

Avec une moyenne de 50 Km/h, le vainqueur du dernier Paris-Nice et du Critérium du Dauphiné a été impressionnant de puissance et de facilité. Il remporte sa deuxième victoire d’étape sur ce Tour et montera sur les Champs-Elysées sur la plus haute marche du podium. Comme prévu, il aura à ses côtés Christopher Froome et Vincenzo Nibali. Ce contre-la-montre n’a, en effet, que très peu bouleversé le Top 10 du classement général de ce Tour 2012. Seul changement : le coureur de la Radioshack, Haimar Zubeildia a ravi la 6e place à Cadel Evans. Le vainqueur de la Grande Boucle 2011 est passé complètement à côté de ce contre-la-montre et de ce Tour de France. Le duel tant attendu avec Bradley Wiggins n’a, malheureusement, pas eu lieu. Dommage !

À l’inverse, Thibault Pinot et Pierre Rolland ont réussi un très beau Tour de France. Pas spécialistes du contre-la-montre, les deux Français se sont arrachés pour conserver leur place dans le Top 10 de cette édition 2012. Mission accomplie : le vainqueur de l’étape de La Toussuire finira 8e de ce Tour et celui de l’étape de Porrentruy 10e. Vu leur jeune âge (26 et 22 ans), ils peuvent dans les années à venir viser un podium.

Benoît de Villeneuve