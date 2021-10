Seine-Maritime. Les maires contraints de réinventer les traditionnels vœux

"Cela fait un pincement au cœur !" A l'aube de son cinquième mandat, Dominique Gambier, maire de Déville-lès-Rouen, est contraint de trouver une nouvelle formule pour présenter ses vœux aux habitants. "On peut toujours rencontrer les gens masqués… Mais une cérémonie de vœux avec un discours, sans pot, cela n'a aucun intérêt", estime l'élu, qui a rapidement fait le choix d'annuler la traditionnelle cérémonie de début d'année. "Nous avons quand même envoyé un carton aux personnes qui sont conviées habituellement pour leur expliquer… Qu'elles n'aient pas l'impression de ne pas être invitées !" Avec une partie du budget habituellement alloué à la cérémonie, le maire a fait imprimer en 5 000 exemplaires et distribuer une lettre recto verso, reprenant ses grands projets.

Une carte de vœux… à planter !

À Bolbec, les habitants trouveront dans leur boîte aux lettres une carte de vœux et un sac de course aux couleurs de la Ville. Avec une surprise : un papier-graine qui peut se planter. "Nous avons intitulé la carte 'Semons du bonheur en 2021'. Nous voulions être originaux et montrer que derrière les nuages, il y aura bientôt le soleil", philosophe le maire, Christophe Doré. Élu pour un premier mandat en juin, il devra se contenter d'une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux pour s'adresser aux habitants.

En live sur Facebook

Nicolas Langlois, le maire de Dieppe, a lui aussi opté pour des vœux en vidéo, via un live Facebook. Mais il espère pouvoir malgré tout aller à la rencontre des habitants, à la fin du mois, par le biais de vœux en plein air dans les quartiers, si la situation sanitaire le permet. "Dans cette crise, on a besoin de repères. Les vœux en sont un. D'habitude, on peut trinquer et manger quelque chose. Cette fois, ce ne sera pas le cas, mais le plus important, c'est d'échanger."