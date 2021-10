Seine-Maritime. Les commerces pourront ouvrir les dimanches de janvier

En Seine-Maritime, le préfet autorise les commerces de détail à ouvrir et employer du personnel les dimanches de janvier, c'est à dire les dimanches 3, 10, 17, 24 et 31 janvier 2021. Cette dérogation est motivée dans le cadre de la crise sanitaire, alors que les boutiques ont été contraintes de fermer pendant les confinements. "Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord écrit pourront être employés, et les heures travaillées seront payées avec une majoration de 100 %", précise la préfecture.