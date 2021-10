Alençon. Solidarité : écrivez des cartes de vœux à Jules, atteint de la maladie de Lyme

C'est sur Twitter en décembre 2020 que l'appel a été lancé. "Jules adore recevoir du courrier, si vous voulez lui envoyer une petite carte de vœux, voici l'adresse : Association Pour l'avenir de Jules, 28 Ter rue Candie 61000 ALENÇON, vous ferez un heureux, merci." Ce message a été posté par la mère de Jules, via le compte de l'association Pour l'avenir de Jules, créée pour son fils, jeune garçon âgé de 12 et atteint de la maladie de Lyme. Habitué à se rendre régulièrement aux Etats-Unis pour être soigné, Jules n'a pas pu s'y rendre à cause de la pandémie. Une période difficile pour lui car il est obligé de rester à son domicile pour se protéger du virus. Depuis le début du mois de décembre, de nombreuses personnes ont pris part à l'initiative.