Insolite. On aura tout vu : cette entreprise vend... de l'air britannique en bouteille !

Nos voisins britanniques savent toujours nous surprendre ! Une entrerprise commercialise des bouteilles remplies... de vide. Ou plus précisément des bouteilles remplies d'air du Royaume-Uni !

L'entreprise agite ses bouteilles dans des lieux précis et les ferme hermétiquement avec un bouchon de liège. L'acheteur les ouvre ensuite rapidement et précautionneusement sous son nez pour humer l'air qui s'en échappe et se rappeler les odeurs familières. Le tout pour la modique somme de... 27,50 € ! Votre nez vous fera voyager en Ecosse, en Irlande du Nord, aux Pays de Galles, en Angleterre... Les plus exigeants pourront même personnaliser le contenu de leur bouteille en demandant un endroit spécifique tel... le métro londonien.

En cette période post-Noël, tous les produits sont en rupture de stock sur le site internet.