Rouen. Soldats tués au Mali : la tour des Archives aux couleurs de la France

Bleu, blanc, rouge. La tour des Archives départementales, à Rouen, sera illuminée aux couleurs de la France, mardi 29 décembre, en signe d'hommage aux trois soldats français tués au Mali : le brigadier-chef Mauri et les chasseurs de 1re classe Pauchet et Issakhanian.

Âgés de 21, 23 et 28 ans et originaires de la Somme, le Périgord et de Tahiti, les trois hommes appartenaient au 1er régiment des chasseurs de Thierville -sur-Meuse, dans le Grand Est. Ils ont été victimes d'une bombe artisanale, lors de leur première mission au Sahel.

"Avec les opérations Serval puis Barkhane, nos soldats conduisent une mission essentielle de lutte contre le terrorisme au Mali et 53 militaires français y ont, à ce jour, fait le sacrifice de leurs vies", rend hommage Bertrand Bellanger, président du Département de Seine-Maritime.

Cela porte à 47 le nombre de soldats tricolores tués au Sahel depuis 2013, dont le Rouennais Valentin Duval, en novembre 2019.