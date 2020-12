Démographie. La Seine-Maritime reste le département le plus peuplé de Normandie

La Seine-Maritime reste toujours et de loin le département le plus peuplé de Normandie avec 1 255 883 habitants au 1er janvier 2018, selon l'Insee. Elle se classe au 16e rang des départements métropolitains les plus peuplés, en recul de trois places depuis le dernier classement de 2013. Il faut dire que la population a stagné entre 2013 et 2018. En cause, un solde naturel qui se réduit, c'est-à-dire la différence entre le nombre de naissance et de décès dans le département. Il permet une augmentation annuelle moyenne de la population de 0,3 % qui est directement compensée par le solde migratoire négatif de 0,3 % (baisse annuelle moyenne). Traduction : il y a eu davantage de personnes qui ont quitté le département entre 2013 et 2018, que de personnes qui sont venues s'y installer.

Le Havre, ville la plus peuplée de Normandie

La Seine-Maritime compte toujours les deux villes les plus peuplées de Normandie, au premier rang desquelles le Havre avec 169 733 habitants au 1er janvier 2018 (en baisse annuelle moyenne de 0,3 % sur 5 ans) et Rouen avec 111 360 habitants (+ 0,1 % par an en moyenne).