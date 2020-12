Seine-Maritime. Des premiers flocons de neige

Il s'agit surtout d'averse de neige et de pluie mêlées… Mais les premiers flocons de l'hiver ont bien fait leur apparition sur la Seine-Maritime et l'Eure, lundi 28 décembre 2020. Les départements sont d'ailleurs tous les deux placés en vigilance jaune pour neige et verglas. La plus grande vigilance est de rigueur sur la route, où la visibilité est grandement réduite, surtout depuis la tombée de la nuit.

Globalement, cette neige ne devrait pas tenir au sol, sauf de manière très localisé dans les secteurs les plus froids.

">

Selon la préfecture de la Seine-Maritime, une amélioration est prévue dans la nuit même si les nuages pourront donner "de petites averses". Le vent restera violent sur la pointe de Caux et l'agglomération havraise avec des rafales jusqu'à 65 km/h.