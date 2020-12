Normandie. Prudence : alerte jaune neige-verglas dans toute la région

Soyez prudents sur la route. Météo France a lancé une alerte à la neige et au verglas sur toute la Normandie. Les départements de l'Orne, la Manche et le Calvados sont placés en vigilance jaune dès une heure du matin cette nuit, entre ce dimanche 27 et lundi 28 décembre. Cela se poursuit jusqu'à 13 h minimum.

Dans le Calvados, l'alerte neige-verglas est lancée de 1h du matin à 13h ce lundi 28 décembre. - capture d'écran

Les départements de l'Eure et de la Seine-Maritime sont aussi concernés mais seulement à partir de midi lundi 28 décembre.

Comme dans l'Eure, la Seine-Maritime est concernée par l'alerte au verglas qu'à partir de midi lundi 28 décembre. - capture d'écran

Il est conseillé d'augmenter significativement les distances de sécurité et de réduire votre vitesse. Selon Météo Basse Normandie, des flocons pourraient tomber dans le Perche, le bocage Virois, à Flers et Alençon.