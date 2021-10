[Vidéo] Montivilliers. BMX : un champion du monde distille ses conseils pour la bonne cause

Un champion du monde a fait une halte par la Seine-Maritime, les mardi 22 et mercredi 23 décembre : Jean-Renaud Ducos de Lahitte, champion du monde de BMX en 2008 et 2019. Il est venu proposer des stages d'une journée, le mardi 22 décembre au club de Bolbec-Nointot et le lendemain à Montivilliers.

Surnommé "The Pink Panther" (la Panthère Rose) car toujours vêtu de rose, Jean-Renaud Ducos de Lahitte (Toulouse) est un sportif de renommée internationale au palmarès impressionnant : champion du monde en 2008 et 2019, champion d'Europe en 2017, vice-champion du monde en 2009 et 2013, quintuple médaillé mondial en 2006, 2007, 2010, 2015 et 2017. En parallèle de son activité sportive, Jean-Renaud Ducos de Lahitte a créé l'association Pink Panther, pour aider à la recherche contre le cancer, maladie qu'il a lui-même affrontée, en 2012.

À Montivilliers, la journée de stage qui a rassemblé 25 jeunes a permis de récolter 500 euros au profit de la lutte contre le cancer. Le club de BMX est une section de l'association cycliste de Montivilliers. L'association fête ses 100 ans en 2021 et le club de BMX a été créé en 2007. Depuis 2010, il dispose d'une piste, rue Henri-Matisse, homologuée pour les compétitions régionales. Ils sont une centaine de licenciés, âgés de 4 à 51 ans, et cinq éducateurs sportifs. Côté palmarès, le club compte une championne de Normandie et quatre champions départementaux (2020), ainsi qu'un cinquième mondial (2019).