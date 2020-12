Près de Lisieux. Deux mineurs en urgence absolue après un grave accident de la route

Mercredi 23 décembre, un important accident s'est produit au Mesnil-Simon. Quatre véhicules ont été impliqués et onze personnes blessées. Un garçon de 13 ans, en urgence absolue, a été évacué au CHU de Caen. Une jeune fille de 7 ans, également en urgence absolue, a été héliportée par Dragon 50 au CHU de Caen. Les neuf autres personnes, six majeurs et trois mineurs, ont été emmenées en urgence relative vers les hôpitaux de Caen, Lisieux et Falaise.