Le Havre. Le message de Noël de Mgr Brunin

À l'approche de Noël, Monseigneur Jean-Luc Brunin, évêque du Havre, évoque ces fêtes 2020 si particulières. "Ce sera un Noël moins consumériste, même si heureusement, les commerçants ont pu bien travailler. Le fait de ne pas pouvoir se rassembler comme on le souhaite, finalement, nous ramène à l'essentiel : l'importance des relations dans notre vie."

Pour permettre à l'ensemble des fidèles de pouvoir profiter des messes de Noël, les messes ont été multipliées sur le diocèse du Havre. Il y aura entre deux et trois messes par paroisse entre le 24 et le 25 décembre. Un système de réservation a été mis en place pour mieux organiser les flux et respecter les règles sanitaires.

Mgr Jean-Luc Brunin célébrera deux messes de Noël à la prison de Saint-Aubin-Routot (l'une le jeudi 24 décembre et l'autre dans l'après-midi). Sur cette journée du jeudi, l'évêque sera présent en l'église Sainte Cécile à 18 heures, puis en la cathédrale du Havre à 22 h 30. Une autre messe sera célébrée dans la cathédrale, vendredi 25 décembre à 11 heures.