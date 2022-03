Au cinéma : Batman, The Dark Knight rises

Huit ans après la disparition de Batman, Bruce Wayne mène une vie discrète, d’autant plus que la criminalité a été apparemment vaincue à Gotham City. Mais un avion est attaqué en plein vol par des terroristes et le danger semble de nouveau planer sur la ville.

Après l’époustouflant “Inception”, Christopher Nolan clôt sa trilogie sur Batman par cette œuvre aussi spectaculaire que profonde et intelligente. En abordant des thématiques actuelles (la crise financière de 2008, le terrorisme, etc.), le cinéaste rend son film plus fascinant qu’un simple film d’aventures. Surtout, le héros est très humain, avec ses doutes et ses fragilités. Certaines scènes sont d’une grande beauté (on ne peut éviter de penser au magnifique “Metropolis”, de Fritz Lang) et fascinent par leur extraordinaire impact (telle la scène impressionnante du stade de Gotham City).

Bien sûr, certains pourront reprocher au cinéaste la longueur excessive du film, qui laisse le spectateur un peu épuisé, mais le spectacle est si beau et si envoûtant, avec son lot de retournements de situation (parfois un peu trop !) que le spectateur sort ébloui de la salle de projection. D’autant plus que le cinéaste pose d’intéressantes questions sur la manière de combattre le mal, sans pour autant tomber dans le piège de la répression aveugle.

Faire réfléchir tout en distrayant, telle est la fonction du cinéma de Christopher Nolan.





Info : Aventures américaines, de Christopher Nolan, avec Christian Bale (Bruce Wayne/Batman), Gary Oldman (le commissaire Gordon), Tom Hardy (Bane, le terroriste), Joseph Gordon-Levitt (Blake, le jeune policier), Anne Hathaway (Selina), Marion Cotillard (Miranda), Morgan Freeman (Fox)