Calvados. La bûche de Noël : l'incontournable du réveillon ?

J-2 avant de mettre les pieds sous la table pour le traditionnel repas du réveillon ! Foie gras, pain d'épice, fruits de mer, dinde, plateau de fromages sont des produits incontournables sur la liste. Qu'en est-il de la bûche de Noël ?

À Caen, pour Marie-Georges, Covid-19 ou pas, il n'est pas question de passer le réveillon sans la bûche : "Il y aura trois parfums : une au café, chocolat et aux fruits, sourit-elle. Je ne peux pas envisager un repas de Noël sans la bûche, il manquerait quelque chose !" Glacée, roulée ou au beurre, la bûche se décline aujourd'hui sous toutes ses formes, pour le plus grand bonheur des pâtissiers. Guy et Myriam vont quant à eux rester dans les traditions. "On va craquer pour une bûche glacée aux marrons et à la vanille !", révèle Guy. "Je vais la faire moi-même, avec la crème au beurre et au chocolat. Le chocolat met de bonne humeur !", poursuit Myriam. Dans la famille de Martine, le réveillon se déroulera en petit comité. On trouve alors une alternative à la traditionnelle bûche de douze parts, avec "des macarons et des petits gâteaux secs".