Normandie. Les villages du Bocage illuminés pour les fêtes de fin d'année 

En dépit de la crise sanitaire, l'association Le Bocage en lumière organise son célèbre "Villages illuminés". Dans l'Orne et le sud du Calvados, de nombreuses communes décorent et ornent leurs maisons d'illuminations pour fêter l'arrivée de Noël et du Nouvel An. "C'est une tradition instaurée depuis pas moins de 24 ans maintenant", explique Emmanuel Rochefort-Cunin, président de l'association. Cette année, seuls trois villages n'ont pas participé à l'événement. "Tous les habitants et bénévoles ont souhaité renouvelé la tradition malgré la crise sanitaire. Ils sont animés par cette passion et ce désir de faire plaisir aux autres en dépit du contexte", continue-t-il. Les maisons sont illuminées de 17 h 30 à minuit jusqu'au dimanche 3 janvier 2021.

La carte mise à jour des différents parcours est à retrouver sur le site : villagesillumines.fr