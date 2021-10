Miss France. Amandine Petit : "Merci au soutien de toute la Normandie" 

Amandine Petit, Miss Normandie, a été élue Miss France 2021 ce samedi 19 décembre 2020. Elle s'est confiée à nos confrères de la Manche Libre.

Amandine, qu'est-ce que vous ressentez ?

"Je ressens une très grande fierté et beaucoup d'émotions ! Je suis très heureuse de commencer cette nouvelle vie de Miss. Merci au soutien de toute la Normandie : je sais que le vote du public a été essentiel dans l'élection !"

Comment envisagez-vous ce tournant dans votre vie ?

"D'abord, je vais pouvoir fêter Noël en famille avec quelques jours de vacances, se ressourcer avant de faire ma rentrée. Je pense qu'il y aura beaucoup de déplacements. Je vais retrouver chacune des candidates dans chaque région. Puis, il y aura les rendez-vous avec la presse, les enregistrements, les photos et les vidéos, les remerciements et puis les belles causes à défendre. J'aimerais porter haut et fort les couleurs de la Normandie : notre industrie textile qui est au top. Je me suis aussi beaucoup investi dans une cause : Alzheimer et je sais qu'à Caen, de très belles recherches ont été effectuées. Le président de la région m'a beaucoup soutenu et je pense que l'on peut faire de très belles choses ensemble."

Quel est le meilleur souvenir entre Miss Normandie et Miss France ?



"Question compliquée : les deux ont été formidables. Miss France c'est le niveau supérieur, avec un stress particulier et une scène qui 'en jette'. Les conditions étaient magiques. En l'absence de public, la cérémonie a été particulière. Peut-être que ça m'a enlevé un peu de stress, mais il y avait 8 millions de téléspectateurs… Au pic, je crois que c'était 10 millions… C'était tout de même stressant !"