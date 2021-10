Créativité. Pour les fêtes, favorisons les créations 100 % "faites main" !

Les emballages de cadeaux, les décorations de table, de la maison... Avec du temps, de la patience et l'esprit créatif, tout est réalisable par ses propres moyens. C'est le principe du "Do It Yourself" (DIY), propulsé par l'envie de créer tout en assurant un meilleur avenir pour la planète.

Une guirlande lumineuse personnalisée

L'équipe du magasin de loisirs créatifs Color'i Caen, situé à Mondeville, conseille de personnaliser ses guirlandes lumineuses. À l'aide d'un papier décoratif, appelé "papier Népal", il est possible de produire de beaux effets. Lignes géométriques, petits pois... Au menu : beaucoup de choix ! Facile à confectionner, la guirlande personnalisée peut être disposée sur les branches du sapin, autour des cadeaux ou encore sur la table de Noël. Et elle est réutilisable tout au long de l'année !

Emballer ses cadeaux... dans du tissu !

Marie Waret, créatrice depuis février 2020 pour "Les couz'humains", privilégie et conseille l'utilisation des emballages réutilisables. Pour elle, "la fête de Noël, c'est l'excès de papiers cadeaux jetés". Ces jolis pochons de tissu sont à faire à la maison, au goût de l'heureux destinataire. Elle précise : "Soit la personne à qui j'offre le cadeau réutilise le tissu, soit, si elle n'en souhaite pas, je le récupère." Sa deuxième technique vient tout droit du Japon : le Furoshiki. Cette méthode permet d'emballer le bien et de le refermer sur lui-même, comme sur la photo ci-dessus.

Boire son chocolat dans un mug spécial

En guise de cadeau de dernière minute ou pour son plaisir personnel, Cultura invite les créatifs à personnaliser un mug neutre grâce aux feutres à porcelaine. Pour cela, il vous faudra décalquer un modèle de dessin puis tracer directement sur l'objet. Pour certains feutres, une trentaine de minutes au four est nécessaire, pour d'autres, il suffira de laisser sécher. Il ne reste plus qu'à profiter et déguster...

Des photophores pour égayer la maison

Un bocal, une bougie, un crayon, des ciseaux et une feuille de papier blanche : voici ce dont vous avez besoin pour façonner un photophore. Sans oublier, un joli papier qui sera au cœur de la décoration. Simples à concevoir, les photophores sont parfaits pour rendre l'atmosphère de la maison chaleureuse. Ces créations peuvent être aussi agrémentées par du papier autoadhésif pailleté de couleur. Un sapin, une étoile ou le traineau du père Noël : libre à vous de décorer votre pot en verre comme vous le souhaitez.

Pratique. "Les couz'humains" sur Facebook, Instagram ou 06 03 99 93 14. Magasin Color'i Caen, Mondeville. Du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 à 19 heures. Non stop le samedi. Cultura, Mondeville. Du lundi au samedi de 8 (9 le dimanche) à 20 heures (19 le jeudi).