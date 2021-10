Football (D1 Féminine). L'entraîneur du HAC remercié à l'issue de la phase aller

Le HAC devra trouver un nouvel entraîneur en 2021 pour sa section féminine. Thierry Uvenard, qui entraîne l'équipe fanion depuis 2017, est en effet limogé. "Après avoir fait le bilan de la phase aller, le HAC et Thierry Uvenard ont acté la fin de leur collaboration" indique le club samedi 19 décembre dans un court communiqué.

Les Havraises, promues en D1 cette saison, stagnent à la douzième et dernière place du championnat à l'issue de la phase aller. Elles totalisent une seule victoire et un nul en onze rencontres et visent désormais le maintien.

"Les dirigeants du HAC tiennent à remercier Thierry pour son implication" conclut le club normand.