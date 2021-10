Faits divers. Un trafic de stupéfiants mis au jour entre la Bretagne et la Manche

Héroïne, cocaïne, cannabis, méthadone, argent liquide... C'est le fruit d'un trafic de stupéfiants démantelé lundi 14 décembre, dans le cadre d'une enquête menée par la compagnie de gendarmerie d'Avranches depuis plusieurs mois.

Les investigations portaient sur des échanges de drogue entre Fougères, près de Rennes, et le sud du département de la Manche. Plusieurs interpellations ont eu lieu lundi dernier au petit matin, avec le concours de plusieurs groupements de gendarmes de la Manche, du Calvados et de l'Ille-et-Villaine, ainsi que la section de recherches de Caen. Trois équipes cynophiles ont été mobilisées. Au total, six personnes ont été arrêtées dont deux en Bretagne, indique la gendarmerie de la Manche sur sa page Facebook.

Présentés au parquet de Coutances, deux fournisseurs bretons ont été incarcérés dans l'attente de leur jugement, prévu le vendredi 15 janvier. Les autres mis en cause comparaîtront prochainement devant la justice.