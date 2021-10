Noël. Les huîtres de Saint-Vaast en vente en ligne

Les conséquences des deux confinements et de la fermeture des restaurants sur la filière ostréicole normande sont réelles. Avec une perte du chiffre d'affaire estimée à 30 % en moyenne par rapport à l'année dernière, d'après Thierry Hélie, président du Comité Régional de la Conchyliculture de Normandie, "la Normandie a été la Région la plus touchée", explique-t-il.

Lui-même gérant de l'entreprise ostréicole à son nom, implantée à Saint-Vaast-la-Hougue, Thierry Hélie a tenté de faire peau neuve en proposant, depuis le mardi 1er décembre la vente sur internet et le click and collect (ou cliquer-retirer). "Nous produisons 700 tonnes d'huîtres par an, alors pour le moment, la vente en ligne ne compense pas", confie celui dont l'entreprise produit et expédie habituellement des huîtres dans les restaurants, poissonneries, et magasins, de France mais aussi à l'étranger. "Mais on sent qu'il y a une réelle demande, c'est un plus", nuance-t-il.

Les huîtres, disponibles par colis de deux, trois ou quatre douzaines arrivent à domicile 72 heures après la commande. Mais que choisir pour vos fêtes ? "L'idéal : un mélange entre le calibre 3 - pour les mangeurs occasionnels et le 2 -pour les habitués - pour faire plaisir à tout le monde autour de la table", conseille-t-il. Bonne dégustation !

Retrait des commandes possibles également sur le principe du "click and collect" au 34 rue Grande rue, à Cherbourg et 23 place Belle Isle, à Saint-Vaast-la-Hougue.