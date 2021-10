Rouen. Mirelle Grosjean raconte "La Normandie au temps des criminels"

Depuis sept ans, chaque année, Mireille Grosjean, ancienne professeure de lettres, publie un recueil de nouvelles inspirées du patrimoine et de l'histoire de la Normandie, sa terre d'adoption. Ce dernier opus évoque des crimes sordides et des procès emblématiques.

Une histoire d'amour

"Je suis une Normande de cœur. La Normandie, c'est une histoire d'amour familiale", explique Mireille Grosjean qui vit à Trouville-sur-Mer. À l'heure de la retraite, celle qui se passionne pour le patrimoine normand décide de prendre la plume pour raconter sa Normandie : "J'ai écrit le premier recueil sans autre ambition que de partager ma passion avec mes enfants et petits-enfants, mais une amie a envoyé mon manuscrit aux éditions Corlet qui l'ont retenu. La Normandie au temps des criminels, c'est mon 6e recueil édité dans cette maison d'édition après plusieurs recueils sur Trouville, mais aussi un recueil sur Deauville et Trouville au temps des courtisanes et Les grandes histoires d'amours de la Normandie." Avec ce nouveau livre, l'auteur change de registre et raconte une autre facette de l'histoire si riche de la Normandie.

Des crimes d'époque

À travers six nouvelles, l'auteur évoque divers crimes - parricide, infanticide, hold-up, homicide - aux mobiles très variés mais qui tous ont été jugés de 1835 à 1988 au tribunal de Caen. "Tout est authentique, souligne-t-elle. Ce sont des crimes et des procès emblématiques d'une époque mais donc l'impact retentit encore de nos jours. Je raconte par exemple le procès d'un parricide qui a fait jurisprudence en 1835 car pour la première fois on plaide la folie de l'accusé ! Mais je parle aussi de ces femmes abusées qui pratiquaient l'infanticide pour cacher leur honte ou de l'émergence de la police scientifique." L'auteur nous amuse aussi avec des histoires rocambolesques comme celle de la prison de Pont-l'Evêque : "À cause d'un directeur incapable, elle était entièrement gérée par les malfrats eux-mêmes dans les années 40, on pouvait en sortir très facilement, ce qui n'a pas empêché René La Canne, un bandit de panache, de mettre en scène son évasion !" Cette joyeuse prison inspire deux nouvelles à Mireille Grosjean : "Il y a de quoi rire ! J'avais découvert cette histoire par hasard en visitant cette prison aujourd'hui désaffectée mais restée telle qu'elle était à cette époque. J'ai eu bien évidemment envie de partager cette histoire si insolite !"

Pratique. Mireille Grosjean, La Normandie au temps des criminels, Editions Charles Corlet, 13,5€