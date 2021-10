Près de Rouen. Une amende pour avoir agressé son collègue sans raison

Le 12 juillet, 2019, une dispute oppose deux salariés du transport routier sur le parking d'une entreprise de Canteleu. La situation dégénère en bagarre.

Il sort un taser

Le prévenu donne d'abord un coup de poing à la victime et, dans son geste, trébuche et tombe au sol. Vexé, il monte dans son camion pour se saisir d'un taser qu'il brandit en menaçant le plaignant. Puis il lui assène un autre coup de poing, blessant son collègue à l'œil. Les gendarmes interviennent et un témoin confirme l'agressivité du prévenu. À l'audience du tribunal de Rouen, jeudi 17 décembre, la partie civile dénonce "une agression gratuite". Le procureur note "une responsabilité indiscutable". Le prévenu est condamné à une amende de 450 euros.