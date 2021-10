[Notre dossier] Caen. Les anges de Noël assurent un beau réveillon pour tous

A l'approche des fêtes de Noël, c'est la course aux cadeaux, à la préparation des bons plats qui seront dégustés en famille. Mais certains ont fait le choix de célébrer Noël autrement. À Caen comme dans beaucoup d'autres villes, de nombreuses personnes ont décidé de s'engager et de passer le réveillon de Noël sur leur lieu de travail ou dans une association.

Un Noël solidaire

Marius Romildo, Caennais de 19 ans, fête le réveillon pour la première fois aux côtés de la Croix Rouge. Le 24 décembre, dès 18 h 30, le jeune homme retrouvera les onze autres bénévoles mobilisés pour la soirée et tous prépareront la maraude de Noël. "J'irai chercher le pain invendu dans des boulangeries", explique le jeune homme.

Pour lui, cette année, pas question de manger de la bûche en famille le 24 décembre. "Noël n'est pas le jour le plus important pour moi mais ça l'est pour d'autres. On m'a dit que l'ambiance était chaleureuse ce soir-là. Ça m'a motivé et je suis heureux d'y participer", raconte le jeune homme. Jusque 22 h 30, Marius sera sur le port et distribuera des repas aux personnes isolées mais aussi des cadeaux pour l'occasion.

Marius Romildo, bénévole à la Croix Rouge, fera une maraude pour le réveillon.

Tout comme lui, Marie-Thérèse Jeanne, bénévole de l'association Les Petits Frères des Pauvres, a souhaité passer un moment convivial avec ceux qu'elle appelle "ses vieux amis". Habituellement, l'association organise un repas pour toutes les personnes accompagnées mais en raison de la crise sanitaire cette année, ce sera en petit comité. " Nous avons convié quatre personnes isolées que nous connaissons et nous partagerons le repas de midi avec elles le 24 décembre", explique la bénévole. Un moment très important pour elle. "Ça fait du bien de savoir que le temps d'un repas, nous pourrons leur apporter un peu de soleil", termine-t-elle. Des colis seront apportés par des bénévoles ponctuels auprès d'autres personnes accompagnées par l'association les 24 et 25 décembre.

Marie-Thérèse Jeanne et Annick Benao, bénévoles de l'association Des petits frères des Pauvres, iront déjeuner avec des personnes isolées.

Autre décor et autre ambiance à l'espace Vanier, centre d'hébergement d'urgence. Fanny Jounaux et Javad Arianseresht, tous deux accueillants de la structure, se réjouissent à l'idée de passer le réveillon sur leur lieu de travail. "Je vais cuisiner pour l'occasion. Je vais concocter un repas amélioré pour tous. Je veux qu'ils se sentent en famille", sourit Javad. De leur côté, deux accueillis, musiciens et chanteurs, l'un Afghan et l'autre d'origine espagnole, préparent un petit concert pour la soirée. Fanny Jounaux, salariée depuis novembre, souhaitait travailler pour Noël. "Ce sont des personnes auxquelles je tiens. J'avais envie d'être là avec eux." Musique, activités et distribution de cadeaux rythmeront la soirée des 40 hébergés et des trois salariés présents. De quoi réchauffer les cœurs le temps d'une soirée...