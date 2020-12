Rouen. Balades digestives et récréatives : pour bien profiter des fêtes !

Ça y est, les fêtes sont là, et avec elles, leur cortège de petits plats faits maison, pas vraiment diététiques mais tellement délicieux. Pour continuer à se dépenser pour garder la ligne ou pour prendre l'air en famille et bien digérer, nous vous proposons quelques balades à pied facile d'accès depuis le centre-ville de Rouen.

La grande boucle

Pour les bons marcheurs qui souhaitent tirer profit de ce temps libre pour se mettre un peu au vert sans aller bien loin, nous vous recommandons une belle marche de 15 km au départ de Rouen. La première étape de ce circuit nous offre un panorama exceptionnel sur la ville de Rouen. Au départ du Mont-Gargan, vous pourrez emprunter l'escalier qui rejoint le haut de la côte sainte Catherine. À lui seul, ce point de vue accessible en seulement 20 minutes de marche mérite une petite escapade familiale. C'est toujours un plaisir lorsqu'on reçoit des amis ou des proches qui ne connaissent pas Rouen de leur présenter cette vue imprenable sur la ville aux cent clochers. Si cette petite montée vous a mis en jambes, vous pourrez poursuivre votre périple sur le plateau vers Mesnil-Esnard, puis redescendre dans la vallée de Saint-Aubin-Epinay en empruntant le bois du Val aux daims et suivre le fil de l'Aubette et du Robec pour revenir en ville. Vous serez surpris de découvrir ces beaux espaces boisés si près de la ville.

Bouffée d'air en ville

À la frontière entre Rouen et Sotteville-lès-Rouen, se trouve le Jardin des plantes : lieu idéal pour un après-midi récréatif avec les plus jeunes. Ce parc historique facilement accessible par les transports en commun s'étend sur huit hectares. Propice à la balade et tout à fait adapté aux joggings avec son faible dénivelé et ses chemins très bien entretenus, c'est un écrin de verdure où se croisent des espèces botaniques rares, originaires du bout du monde et acclimatées à nos températures normandes dès le XIXe siècle. Les plus jeunes se défouleront aux aires de jeux et auront plaisir à rendre visite aux tourterelles, perroquets du Gabon et perruches des volières, tandis que les aînés pourront se reposer sur les bancs et apprécier les agréables perspectives des bosquets, plans d'eau et serres.

L'appel de la forêt

À 15 minutes en voiture de Rouen, nous vous proposons de venir vous détendre en famille, au parc animalier du Rouvray à Canteleu. En plein cœur de la forêt, vous pourrez pratiquer sur des chemins goudronnés VTT, trottinette, roller, draisienne et vous adonner au simple plaisir d'observer les hôtes du parc, cervidés et sangliers, dans leur milieu naturel. La forêt est traversée par le GR 2, mais d'autres parcours plus courts sont possibles comme le circuit des treize chênes : une balade de 7,5 kilomètres sans grande difficulté qui, au départ du parc animalier, emprunte les routes forestières pour aboutir à l'arboretum du petit charme. Ce circuit très accessible pour toute la famille permet de se ressourcer pleinement !