[Vidéo] Près de Caen. Un village de Noël s'étend sur 7 mètres de long dans son salon

Comme les enfants, Wilfried Gaston est tout excité à l'approche des fêtes de Noël. Dès la fin novembre, cet habitant de Grainville-sur-Odon, aux portes de Caen, débute la décoration de sa maison. Deux sapins de Noël blanc neige entourent la télévision, des guirlandes lumineuses traversent la pièce principale, casse-noisette surveille une vitrine, mais surtout, un village de Noël prend sa place sur plus de sept mètres dans son salon.

Plus de 50 villages et 1 000 sapins

Depuis dix ans, il recouvre ses meubles de scènes de vie miniatures. "On a commencé par acheter un petit village de Noël, puis deux, puis trois… Maintenant, on en a plus d'une cinquantaine. C'est addictif !", plaisante ce passionné de Noël.

L'installation demande une grande organisation et beaucoup de patience. Il faut commencer par les branchements électriques. Pas question de voir un fil traîner sous le buffet. "On doit anticiper le montage des rallonges. Certains villages sont à piles. C'est tout un jeu de construction. On recherche la perfection !" Pendant une semaine non-stop, il active ses petites mains pour le nappage avec un tapis neige, puis la mise en place des différents décors de manière cohérente. Il y a plusieurs thèmes. "Il y a la ville, puis la montagne avec les pistes de ski et les maisons enneigées. Ensuite, on entame la fête foraine avec une dizaine de manèges différents : pêche aux canards, grande roue, carrousel et auto-tamponneuses. On a même la mer au bout de la table cette année !"

Au fil des années, Wilfried Gaston a recensé une multitude de figurines. Aux villages s'ajoutent les petits personnages, un millier de sapins, mais aussi quelques créations faites main. "J'ai fabriqué un phare, un lac gelé, une forêt avec des branchages de sapin récupérés", mais "le moment le plus sympa est quand on allume tout". Vert, jaune, bleu, blanc… la féerie de Noël s'invite dans son salon de jour comme de nuit, le tout dans une ambiance musicale qui tourne en boucle. "On peut passer des heures à regarder chaque détail", s'amuse-t-il en attendant le réveillon du 24 décembre. La magie de Noël l'anime tout le mois de décembre. "Voir mes nièces et ma famille contempler le village, c'est magnifique. Ils regardent tout le village avec des yeux d'enfants. D'une année à l'autre, ils sont incapables de savoir ce qui est nouveau ou pas !"

Si seuls ses proches peuvent en profiter cette année, il a pour ambition de le faire visiter aux enfants et habitants du quartier une fois la crise sanitaire terminée. Rendez-vous en 2021 !