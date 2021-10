Football. Le nouveau format de la Coupe de France officialisé

L'affaire était attendue. Elle a été officialisée jeudi 17 décembre après validation du comité exécutif de la Fédération Française de Football. Et cette nouvelle mouture de la Coupe de France réserve deux surprises de taille :

1 - Il n'y a aucun gain de temps avec un nombre identique de tours à disputer jusqu'à la finale

Les qualifiés actuels pour le 6e tour disputeront bien les matchs désignés avant le second confinement. Les clubs non professionnels (hors Ligue 1 et Ligue 2) continueront à s'affronter lors d'un 7e tour, d'un 8e tour et même d'un 32e de finale où ils seront rejoints par trois clubs ultra-marins. En parallèle, les clubs professionnels disputeront un tour préliminaire uniquement entre les 20 clubs de Ligue 2 puis un 32e de finale encore entre eux avec les 10 qualifiés de L2 et les 20 équipes de L1 pour ressortir 15 qualifiés professionnels.

2- Les clubs amateurs sont avantagés pour atteindre les 16e de finale de la compétition

C'est un fait. Si l'on se réfère à l'histoire de la Coupe de France, ne serait-ce que sur les dix dernières éditions, on s'aperçoit qu'en 16e de finale (moment cette année de la réunification pros/amateurs), les clubs professionnels trustaient en moyenne 20 (19,5 exactement *) des 32 places prévues, contre douze issus du monde amateur (National et en dessous). Cette fois, ce sont 15 places qui sont attribuées au monde professionnel et 17 au monde amateur.

La nouvelle mouture de la Coupe de France

Les dates de reprise seront communiquées rapidement par la FFF.

Pour rappel, retrouvez le tirage au sort du 6e tour de la compétition en Normandie, premier tour par lequel la compétition va reprendre :

- Olympique Pavilly (R1) - Quevilly RM (N1)

- Evreux FC 27 (N3) - Us Avranches (N1)

- FC Flers (R1) - FC Rouen 1899 (N2)

- FC Saint-Lô Manche (N3) - AF Vire (N3)

- FC Gisors (R1) - ESM Gonfreville (R1)

- US Ouest Cotentin (R2) - ES Falaise (R2)

- Val de Reuil (R2) ou US Bolbec (R2) - AG Caen (N3)

* Chaque année en 16e de finale depuis le début des années 2010, les clubs professionnels sont présents à hauteur de 19.5 représentants de moyenne. Le record a eu lieu en 2016 avec 22 clubs, le plus bas total en 2019 avec 17. Dans toutes les autres éditions, il y a entre 18 et 21 représentants.