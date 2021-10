Football (Beach Soccer). Adrien Prual (Le Havre) : "C'était un rêve de jouer à Rio !"

Le Havrais Adrien Prual fait partie, avec six autres Normands, de l'équipe de France de Beach Soccer. Il raconte son inoubliable aventure au Brésil, lors des championnats du monde, qui se sont déroulés du mardi 8 au dimanche 13 décembre.

Après avoir perdu vos premières rencontres, vous êtes parvenus à vous hisser en finale de ces mondiaux, après un match très disputé face à la Colombie. Quelle aventure !

Oui, c'est exactement cela, une énorme aventure. On passe en quart de finale grâce au goal-average de seulement un ou deux buts. On tombe en quart contre la Tunisie et on gagne 4 buts à 2. Puis on passe en demi-finale, où on gagne 2 buts à 1 contre la Colombie.

Est alors arrivée la finale, face au Brésil, on s'est inclinés 4-2.

Une finale perdue contre le Brésil que tu n'as pas pu jouer…

Moi, j'ai dû rentrer en France plus tôt pour des raisons personnelles. J'ai regardé la finale dans l'avion ! J'ai payé un supplément pour avoir le wifi et regarder le match. La finale est très disputée, il y a des occasions des deux côtés. Par rapport au premier match de poule où on a joué contre eux (défaite 5-2), là, on perd 4 buts à 2, mais on se crée des grosses occasions. On a été un peu dominés physiquement parlant parce qu'ils sont très forts. Mais comme je l'avais déjà dit avant le tournoi, on allait être la surprise et on l'a été.

Que retiens-tu de cette épopée ?

C'était magique ! Le tournoi, l'événement, la chaleur qu'on a ressentie par les soutiens qu'on recevait de France. On a reçu beaucoup, beaucoup de messages, vraiment, c'était génial. Ça fait chaud au cœur.

Quelle sensation cela procure de jouer à Rio, sur les terres du football ?

On voit tout de suite où on est ! Dès qu'on sort un ballon dans la rue, il y a un engouement autour de nous. Le matin, on allait s'entraîner sur la plage, les gens nous regardaient. Pour moi et pour les autres joueurs de l'équipe, c'était un rêve de jouer à Rio, et en plus de ça, on parvient à atteindre la finale. Quel bonheur !

La France était l'outsider de la compétition, car il y avait beaucoup de sang neuf dans votre équipe…

Exactement, il n'y avait que du sang neuf. On était seulement trois à être issus du Beach Soccer, les autres joueurs étaient de très bons joueurs, mais n'avaient jamais pratiqué sur le sable. Mais les autres équipes, finalement, avaient peur de nous. On était imprévisibles et on avait une très bonne défense.

Comment l'équipe a-t-elle assuré sa préparation en pleine période de Covid ? Ce n'a pas été trop difficile ?

On s'est tous préparés chacun de notre côté, mais les deux dernières semaines, on s'est rejoints. Pour nous, les joueurs du Havre, on s'est entraînés sur la plage, au terrain de Beach Soccer, où on faisait une séance par jour avec maintien des distances de sécurité. Les joueurs qui viennent du sud de la France ont fait la même chose.

Cette équipe de France est très normande, avec sept joueurs, c'est énorme !

En fait, deux groupes ont été mélangés. Un venant du Havre et l'autre du sud de la France. En fait, l'organisateur du tournoi brésilien, Christian Provost, a demandé au président de mon club de tennis-ballon de créer une équipe pour que la France soit représentée. On a mélangé de très bons joueurs venant du Havre avec l'équipe d'IBS qui sont issus du Beach Soccer. Dès le départ, on s'est tous très bien entendus, c'est ce qui a fait notre force. On était tous soudés. Au final, c'est une bande de potes qui s'est créée à Rio de Janeiro… On s'est fait appeler les Incroyables, parce qu'à chaque fois qu'on parvenait à faire quelque chose, on se disait, "c'est incroyable !".

Pour toi, ce n'est pas une première, tu es un habitué de ce genre de compétitions…

Dans le tennis-ballon, oui. J'ai connu plusieurs grands tournois avec beaucoup de public et de pression, comme au Chili, en Roumanie, en République tchèque. Mais le Brésil, c'est quand même différent. La sensation est différente, c'est une autre planète.

Quelles qualités font un bon joueur de Beach Soccer ?

Technique, physique, mental, car jouer un match tous les jours, c'est très compliqué. Chacun ramène son expérience de football dans le Beach Soccer. Après, il y a des gestes à apprendre, à savoir. Mais pour moi, chacun a apporté son petit truc, qui a fait que l'équipe à su se compléter. Un joueur de Beach Soccer reste un joueur de foot.

Pour la suite, il y a quoi de prévu au niveau sportif ?

Pour l'instant, avec la Covid, on ne sait pas trop. Je sais qu'il y a un tournoi IBS Tour qui se prépare pour l'Égypte et il y a un tournoi de tennis-ballon, en octobre prochain, au Chili. Normalement, je reprends le championnat de France avec Saint-Romain.