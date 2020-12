Rouen. Mgr Lebrun : "Les enfants, les grands et la terre ont droit à l'espérance !"

À l'approche de Noël, l'archevêque de Rouen, Monseigneur Dominique Lebrun, adresse son traditionnel message, marqué cette année par l'épidémie de Covid-19.

"Noël fera-t-il oublier le virus ?"

"Les enfants ont droit d'ouvrir de grands yeux, et de nous présenter leur large sourire devant quelques cadeaux. Ils ont encore plus le droit de regarder l'enfant de la crèche : Jésus naît pour eux, et pour leur bonheur éternel ! Le virus n'a rien à y faire.

Les grands ont le droit de souffler, comme au jour où l'enfant paraît : les douleurs de l'enfantement s'effacent, le Papa respire. La mère et l'enfant vont bien ! Ils ont encore plus le droit de regarder l'enfant de la crèche : Jésus naît pour eux et leur bonheur éternel ! Le virus ne peut l'empêcher."

"La terre a le droit de se réjouir, comme au jour d'une trêve ou de la découverte d'un nouveau vaccin. Elle a encore plus le droit d'accueillir l'enfant de la crèche : Jésus naît pour elle et sa mission de louange ! Le virus n'y a pas sa place. Alors, Noël fera-t-il oublier le virus ?

Les enfants, les grands et la terre ont droit à l'espérance ! Le nouveau-né apporte un rêve, un rêve plus réel que nos crèches. En regardant l'enfant, découvrons Celui qui guérit et sauve en nous apprenant l'amour de la vie. N'est-ce pas notre plus profond désir en ce moment ?

En Jésus, Dieu fait homme dévoile l'avenir de l'humanité malade : celui d'une famille heureuse, celui de notre corps et de notre âme promis à l'éternité, celui d'une terre réconciliée avec le ciel. Son unique secret : l'amour, la tendresse, la joie plus forts que tout mal ! Ne sont-ils pas les vrais remèdes de notre temps ?

L'amour est là, dans cet enfant tout amour, il est là dans les cœurs de Marie et Joseph pleins de tendresse, il est là pour les bergers réjouis par le chant des anges ! Laissons-nous contaminer par cet amour ! Il nous aide à lutter contre le virus et les autres maladies de l'humanité, si belle quand elle aime tendrement et joyeusement.

Joyeux Noël à vous, petits et grands, émerveillés devant la crèche de l'espérance."